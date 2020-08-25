نائب:جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخابات

نائب:جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، أن مصير الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات يتحدد في شهر أيلول المقبل، مبيناً أن التوجه الآن نحو المحافظة دائرة انتخابية واحدة.وقال العقابي في حديث  صحفي، إن “عوائق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات المعدل، كثيرة ومتعددة، مثل المناطق المتنازع عليها وموضوع الأقليات في الشريط الحدودي، والأقليات في بعض المحافظات، والنفوذ السياسي على حساب الاخرين”، مبينا أن “هذه المؤشرات واضحة والكل يخشى منها ويعتبرها باباً للفتنة السياسية أو المذهبية أو القومية وتؤثر على الانتخابات في حال المضي بنظام الدوائر المتعددة”.وأضاف، أن “المعيار الذي يتم على أساسه توزيع الدائرة عائم وغير محدد”، مؤكداً أن “الحوارات ما زالت مطروحة والنقاشات قائمة وسيحدد مصير النظام الانتخابي بعد يوم 4 من شهر أيلول المقبل”، مبينا أن “بعض القوى السياسية تعتزم العودة إلى النظام السابق بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة”.

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