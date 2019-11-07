نائب:جلسة برلمان السبت المقبل تخلو من حضور عبد المهدي

نائب:جلسة برلمان السبت المقبل تخلو من حضور عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الخميس، ان جلسة السبت المقبل ستخلو من حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا أن الأمر تحول إلى استجواب بدلا من الاستضافة.وقال العطافي في تصريح  صحفي، إن “جلسة مجلس النواب المقرر عقدها بعد غد السبت ستخلو من حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، عازيا ذلك إلى “تحول جلسة الاستضافة الى استجواب”.وأضاف، أن “هناك أسئلة رفعت الى رئيس الوزراء لغرض استجوابه داخل مجلس النواب وننتظر تحديد موعد الاستجواب”.وكانت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر كشفت في تصريح سابق ، عن تكليف النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي والنائبة عن تحالف سائرون ايناس كاظم بمهمة استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. 

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