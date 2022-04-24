نائب:جمع تواقيع لإقرار الموازنة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف الفتح:الحلبوسي وراء تعطيل البرلمان
ائتلاف المالكي:الكاظمي والحلبوسي يستغلان الفراغ الدستوري لتمرير مصالحهما
ائتلاف المالكي:ستفتح مجاري الإنسداد السياسي قريباً
استجابة للطلب الإيراني..الكتلة الصدرية تقدم مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
مصدر سياسي:وفد إيراني سيزور أربيل لإقناع البارزاني بالإنضمام للإطار التنسيقي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الإطار:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية ضد قانون الأمن الغذائي الفاسد
نائب يدعو إلى منع إبرام أي اتفاقية من قبل حكومة تصريف الاعمال
نائب:اصطفاف الكاظمي مع حكومة مسرور في ملف النفط والغاز خيانة
ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير مشروع قانون الأمن الغذائي الفاسد
يونامي تعلن عن دعمها للتخفيف عن معاناة العراقيين بسبب الجفاف والتأثير البيئي
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
-
- اذاعة INN