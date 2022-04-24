نائب:جمع تواقيع لإقرار الموازنة

نائب:جمع تواقيع لإقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس تحالف من اجل الشعب النيابية علاء الركابي، اليوم الاحد، عن تقديم تحالفه تواقيع لعقد جلسة يوم السبت المقبل لخروج بحل سياسي لاستكمال اللجان النيابية واقرار قانون الموازنة.وقال في مؤتمر صحفي، انه “بسبب الانسداد السياسي الحالي وعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية قدم  تحالف من اجل الشعب  مبادرة وهي تتضمن جمع تواقيع لعقد جلسة يوم السبت في السابع من شهر ايار  المقبل لخروج بحل سياسي لاستكمال اللجان النيابية واقرار قانون الموازنة”.وأضاف، ان “النواب اقسموا على الالتزام بالواجب الدستورية، وان التحالف سيقدم دعوى ضد النواب الذين يعطلون انعقاد جلسات البرلمان”.وعدّ، ان “فشل بعقد الجلسة فانه التحالف سيتبع الطرق القانونية والدستورية بحل مجلس النواب الحالي والدعوة لعقد أنتخابات مبكرة”.

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