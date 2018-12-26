نائب:جمع تواقيع لإلغاء مجالس المحافظات

نائب:جمع تواقيع لإلغاء مجالس المحافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الإصلاح مظفر إسماعيل، الاربعاء، عن جمع أكثر من 100 توقيع للتصويت على مشروع قانون لحل مجالس المحافظات او تجميد عملها لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان الحكومات المحلية بات وجودها غير قانوني منذ ثلاثة أيام.وقال اسماعيل  في تصريح صحفي له اليوم: إن “مجلس النواب السابق مدد لمجالس المحافظات لغاية 22 من شهر كانون الأول الجاري موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف ان “مجالس المحافظات ومنذ ثلاثة ايام أصبح وجودها غير قانوني ولا يحق لها التصويت على اي قانون او إقالة او اتخاذ قرار باعتبار وجودها غير شرعي”، مشيرا الى ان “المجلس شرع بجمع اكثر من 100 توقيع للتصويت على مشروع قانون يجمد عمل مجالس المحافظات او حلها لحين إجراء الانتخابات المحلية”.وأوضح ان “صيغة القانون تنص على منح الصلاحيات الى المحافظ ونوابه من دون الحاجة الى مجالس المحافظات”، مبينا ان “المجالس باتت عبارة عن موطئ قدم للفساد والصفقات السياسية خاصة خلال الفترة الأخيرة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية”.

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