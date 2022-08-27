نائب:جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة برلمانية

نائب:جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة برلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي سالم العنبكي، السبت، جمع تواقيع نيابية من مجموعة من النواب لعقد جلسة قريباً.وقال العنبكي في حديث صحفي، إن “الأمر هذا وتحقيقه يتعلق برؤساء الكتل، وإن اللجان النيابية بدأت بالفعل بالاجتماع وممارسة أعمالها”.وأشار إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستعقد اجتماعاً مصغراً لها، لبدء وضع جدول أعمال يخص مهامها المقبلة”. 

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