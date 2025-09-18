نائب:جمع تواقيع نيابية لمناقشة أزمة الجفاف واستضافة مسؤولين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب زهير الفتلاوي، الخميس، عن جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً لاستضافة ثلاثة وزراء لمناقشة أزمة الجفاف في العراق.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “أزمة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة من العراق، لا سيما محافظات الجنوب والفرات الأوسط، غير مسبوقة، وهي الأخطر خلال العقود الثمانية الماضية”، لافتاً إلى أن “ارتدادات الجفاف قد تكون لها عواقب وخيمة إذا ما استمرت دون حلول أو استراتيجية حكومية تأخذ بعين الاعتبار دعم المناطق المتضررة”.وأضاف أن “طلب الاستضافة قدم إلى رئاسة مجلس النواب ومدعوم بتواقيع أكثر من 80 نائباً لاستضافة وزراء الزراعة والموارد المائية والخارجية من أجل مناقشة مستفيضة لأزمة الجفاف وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات الثلاث تجاه هذه الأزمة المثيرة للقلق، نتيجة ارتداداتها في مختلف الاتجاهات”، مؤكداً على “ضرورة اطلاع الرأي العام على نتائج أزمة الجفاف والإجراءات الحكومية لمواجهتها”.

