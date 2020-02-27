نائب:جميع القوى ستحضر في جلسة اليوم

بغداد/شبكةأخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح، علي الفتلاوي، الخميس (27 شباط 2020)، حضور جميع القوى السياسية في جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم الخميس، المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “حوارات رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مع الكتل السياسية، ما زالت مستمرة لحد هذه اللحظة بشأن الكابينة الوزارية”، متمنيا ان “تنال حكومة علاوي الثقة في مجلس النواب”.

وتابع: “انه من المتوقع حضور جميع القوى السياسية في جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم الخميس والمخصصة لتمرير كابينة محمد توفيق علاوي”.