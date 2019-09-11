نائب:جهات سياسية وشخصيات عراقية شيعية وسنّية “مرتشية” تعرقل تطوير الموانىء لصالح الكويت

نائب:جهات سياسية وشخصيات عراقية شيعية وسنّية “مرتشية” تعرقل تطوير الموانىء لصالح الكويت
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق بعمل موانئ البصرة، الاربعاء، جهات سياسية وشخصيات عراقية سنية وشيعية بالتعاون مع الكويت مقابل رشا لافشال عمل موانئ البصرة الى جانب المصالح الإيرانية.وقال عضو اللجنة علاء صباح في حديث صحفي: ان “لجنة نيابية شكلت للاطلاع على عمل موانئ البصرة والنظر بها والتحقيق بسبب عرقلة بعض مشاريعها “.واضاف ان “اللجنة زارت موانئ البصرة ووجدت ان اغلب مشاكل الموانئ سببها فشل الحكومات السابقة بمتابعة حالات الفساد المستشرية وسيطرة ميليشيات الحشد عليها”، مشيرا الى ان “هناك تجاوز واضح على الحدود البحرية مع الكويت بسبب “صمت” الجانب الحكومي المرتشي”.واوضح ان “جهات سياسية وشخصيات سنية وشيعية عراقية سهلت للكويت تجاوزاتها البحرية الى الجانب الضغوطات الايرانية لضرب موانئ العراق على حساب مستقبله”. وأكد صباح ، أن العراق يمضي نحو الهاوية ولا مستقبل له لدمار كل عوامل اقتصاده الممنهج من قبل الخونة والفاسدين.

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