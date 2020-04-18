نائب:جهة ميليشياوي حشدوية تهدد 6 مدراء عامين في الديوانية لتقديم استقالاتهم

نائب:جهة ميليشياوي حشدوية تهدد 6 مدراء عامين في الديوانية لتقديم استقالاتهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة الديوانية، علي مانع، السبت (18 نيسان 2020)، جهة مسلحة – لم يسمها- بتهديد 6 مدراء عامين ودفعهم لتقديم استقالاتهم الجماعية من مديرية بلدية المحافظة.وقال مانع في حديث صحفي، إن “6 مدراء عامين يعملون في بلدية الديوانية قدموا استقالتهم بسبب قيام مسلحين تابعين لأحد الأحزاب بتهديدهم قبل أيام”.وأضاف، أن “هذه الجهة طلبت من المدراء أن يكونوا ضمن توجهاتها وتمشية أعمالها، لكن المدراء رفضوا ذلك، وتعرضوا بعد ذلك للتهديد والهجوم عليهم من قبل المسلحين”.وفي وقت سابق من اليوم، أمهل نواب محافظة الديوانية، المحافظ زهير الشعلان، أسبوعاً واحداً لما أسموه ’’تصحيح المسار في المحافظة’’، فيما هددوه بالإقالة من المنصب في حال ثبت تقصيره بالعمل.

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