نائب:جولة إقليمية لبرهم صالح لإبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران

نائب:جولة إقليمية لبرهم صالح لإبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاثنين، عن عزم رئيس الجمهورية برهم صالح القيام بجولة عربية واقليمية خلال اليومين المقبلين لبحث التصعيد الأميركي الإيراني، مشيرا إلى أن الكتل السياسية فوضت الرئيس صالح بذلك.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “الكتل السياسية فوضت رئيس الجمهورية برهم صالح بإجراء زيارة لدول الجوار لإبعاد خطر الحرب في ظل التصعيد الأميركي الإيراني”، مبينا أن “صالح سيجري زيارة رسمية لدول الجوار والخليج خلال اليومين المقبلين”.وأضاف أن “زيارات رئيس الجمهورية ستشمل دول الخليج ودول عربية اخرى لاجراء وساطة لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة بعد تفويض الكتل السياسية لرئيس الجمهورية”. 

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