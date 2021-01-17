نائب:حراكاً سياسياً قوياً من أجل تشكيل التحالفات الانتخابية

نائب:حراكاً سياسياً قوياً من أجل تشكيل التحالفات الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، وجود حراك سياسي قوي من أجل تشكيل التحالفات الانتخابية والتحالفات السياسية ما بعد الانتخابات.وقال الرديني في حديث صحفي، إن “هناك حراكاً سياسياً قوياً من أجل تشكيل التحالفات الانتخابية والتحالفات السياسية ما بعد الانتخابات، وكل كتلة سياسية له رؤية مختلفة عن الاخرين”.وأضاف، أن “تحالف عراقيون يعمل من أجل تشكيل تحالف كبير يجمع عدة قوى سياسية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية بهذا التحالف الكبير، وتحالف سائرون يريد الدخول لوحده في الانتخابات، وإجراء تحالفات ما بعد الانتخابات”.وأعلنت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، أنها سجلت تحالفين انتخابيين فقط، حتى الآن، فيما انتهت يوم أمس السبت مهلة تسجيل التحالفات السياسية.وبيّن الرديني، أن “ائتلاف النصر ما زال قريباً من الجميع، والجميع يريد التحالف معه، لكن لغاية الآن كل الأمور تسير إلى أننا ندخل الانتخابات دون أي تحالف، وتكون التحالفات ما بعد الانتخابات”.وأشار القيادي في ائتلاف النصر إلى أن “ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، سيكون حراك التحالفات السياسية أقوى، خصوصاً أن تشكيل الحكومة بحاجة إلى نصف زائد واحد من أغلبية البرلمان، وهذا الأمر يحتاج إلى تحالفات تضم عدداً من القوى السياسية”.وفي وقت مبكر من اليوم الاحد، أفيد في وسائل اعلام محلية، بانشقاق حركة إرادة التي ترأسها النائبة السابقة حنان الفتلاوي، عن تحالف ’’عراقيون’’ الذي يرأسه عمار الحكيم، والتحاقها بـ ’’دولة القانون’’ الذي يرأسه نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق.ورغم فتح باب التسجيل والتحديث للكيانات السياسية الراغبة بالدخول في الانتخابات المبكرة، إلا أن مفوضية الانتخابات أكدت أنها سجلت 29 حزباً وكياناً حتى الآن، وسط أنباء عن قرب حصول اتفاق جديد على موعد جديد للانتخابات، يؤجل إجراءها في حزيران 2021.

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