نائب:حراك برلماني لإقالة نصف حكومة عبد المهدي!

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نائب:مقترح العلاق بتخفيض فوائد القروض على المشاريع الاستثمارية “جريمة”
وزارةالنفط:السفينة المحتجزة لدى إيران ليست عراقية
جعفر:شركة بتروليوم البريطانية استحوذت على آبار نفط كركوك بالاتفاق مع حكومة كردستان
الخارجية النيابية:ضعف حكومة عبد المهدي جعل تركيا تتجاوز على الحق العراقي في المياه
مسؤول: 200 ألف عامل إيراني في العراق بموافقة عبدالمهدي وأحزاب الخراب
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منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN