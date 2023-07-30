نائب:حراك برلماني لاستجواب وزراء السوداني

نائب:حراك برلماني لاستجواب وزراء السوداني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف النائب المستقل رائد المالكي ، الأحد،  عن حراك برلماني لاستجواب بعض الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني،  مشيرا إلى أن هناك تخوفا من عدم وجود جدية من قبل رئاسة البرلمان بتفعيل ملفات الاستجوابات . وقال المالكي في حديث  صحفي،ان “استجواب الوزراء والمسؤولين  يأتي ضمن مهام النواب من ناحية الرقابة وقد شرعنا بجمع الأدلة والوثائق لذلك  “. وأضاف أن ” ما يعيق عملية الاستجواب هو التوافق السياسي على اعتبار رئاسة البرلمان هي من ائتلاف إدارة الدولة وكذلك الحكومة ، وأشار إلى أن “هناك ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية “.وتابع ان “هناك العديد من المطالبات البرلمانية بغية تفعيل ملف الاستجوابات والاستضافات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي “. واتهم عضو مجلس النواب سعود الساعدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعرقلة استجواب وزير التجارة بعد العديد من الطلبات التي قدمت من أعضاء المجلس، فيما اكد ان التحرك مستمر لجمع الأدلة التي تثبت صفقات الفساد وتقديمها الى القضاء.

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