نائب:حراك سياسي بزعامة القيادي في تحالف البناء الحلبوسي لطرد القوات الأمريكية من العراق

نائب:حراك سياسي بزعامة القيادي في تحالف البناء الحلبوسي لطرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كوتا الشبك، في تحالف البناء، قصي عباس، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) عن وجود حراك برلماني كبير داخل مجلس النواب  برئاسة محمد الحلبوسي من اجل اصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الامريكية من البلاد.وقال عباس في حديث صحفي ، ان “على مجلس النواب خصوصا بعد الاعتداء الأمريكي الأخير، وتبنيه واشنطن الاعتداء الغاشم، التحرك الفوري لاتخاذ قرارات من شأنها الرد على الولايات المتحدة الامريكية”.وأضاف أن “هناك حراكا برلمانيا كبيرا من قبل بعض القوى السياسية الوطنية بزعامة محمد الحلبوسي القيادي في تحالف البناء، وجمع لتواقيع أعضاء مجلس النواب، من اجل اصدار قرار يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الامريكية من البلاد”.وأوضح أن “هناك قوى تعترض على هذه التحركات، وهو أمر وارد، لكن تلك القرارات ستمرر بالأغلبية في حال عرضه للتصويت”.

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