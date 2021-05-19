نائب:حراك سياسي لتأجيل الانتخابات

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وزير الخارجية اللبناني يقدم إستقالته
اليوم..الجلسة الطارئة الرابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أمريكا تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان لمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم..جلسة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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الطاقة النيابية:المفاوض العراقي في منظمة أوبك “ضعيف”
الكاظمي:ليس معقولاً ولا مقبولاً أن يستورد العراق محاصيل زراعية
العراق بالمرتبة 115 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
نائب يدعو الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي لمنع تزويد العراق بحصته المائية
وزير النقل:ميناء الفاو سيستقبل 30 مليون حاوية في السنة ويدخل العراق 144 ألف دولار يومياً عن مرور الطائرات عبر أجوائه
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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