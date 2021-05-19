نائب:حراك سياسي لتأجيل الانتخابات

نائب:حراك سياسي لتأجيل الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي , الأربعاء , ان بعض القوى السياسية التي لديها شعور بفقدان عدد من مقاعدها الحالية هي من تسوق بعدم إمكانية اجراء الانتخابات, مشيرة الى ان كافة الإجراءات الدستورية لاجراء الانتخابات قد اكتملت.وقالت الدليمي في تصريح صحفي: ان ” المراحل الدستورية لاجراء الانتخابات اكتملت بشكل كامل خاصة بعد ان صوت على المحكمة قانون المحكمة الاتحادية العليا وإعلان البرلمان بقرار حله ومصادقة رئيس الجمهورية” , مبينة انه ” بقي على الحكومة ان تعمل لخلق بيئة آمنة للعملية الانتخابية وقد لمسنا خطوات إيجابية بهذا الشأن ” .وأضافت ان ” الترويج بعدم امكانية اجراء الانتخابات وتاجيلها يأتي من خلال إشاعة بعض القوى السياسية التي تمتلك شعورا بفقدان عدد من مقاعدها الحالية ” , مؤكدة ان ” الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد ” .توقع عضو مجلس عبد الهادي السعداوي توقع في تصريح سابق  تأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة وسط خلافات وانقسامات في بعض محافظات العراق. 

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