نائب:حراك سياسي لتوحيد الموقف السياسي السنّي

نائب:حراك سياسي لتوحيد الموقف السياسي السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن تحالف العزم نهال الشمري ،الاثنين، إن “هناك حراكا سياسيا وتواصلا ما بين الأطراف السياسية السنية كلها، بهدف الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، خاصة وأنها تدعم مبادرة توحيد موقف البيت السياسي السني”.وأضافت في حديث صحفي، أن “هناك مساع من اجل عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تكون نهاية الأسبوع الحالي، وهذا الامر متوقف الان على ما سوف تنتجه إليه الحوارات والمفاوضات السياسية الجارية بين كل الأطراف السياسية”.وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق “المشروط” على شخصية سياسية سنية.

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