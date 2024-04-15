نائب:حراك لإجراء انتخابات مبكرة

نائب:حراك لإجراء انتخابات مبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر الحسيني، الأثنين، إن “حراكاً يجري داخل مجلس النواب، رافقه جمع تواقيع من قبل أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “هناك مطالب لدى بعض الكتل السياسية ترافق تعديل قانون الانتخابات، وكل كتلة تريد تعديل مواد القانون وفق أهوائها السياسية”، لافتاً إلى أن “البعض يدفع نحو عودة (الدوائر المتعددة) والآخر يطالب بإلغاء النظام الانتخابي (سانت ليغو)”.وأوضح الحسيني، أن “هناك مطلباً سياسياً باستقالة المسؤول التنفيذي الذي ينوي الترشيح للانتخابات، قبل ستة أشهر من موعد إجرائها”، مشيراً إلى أن “طلب تعديل قانون الانتخابات قُدم إلى رئاسة مجلس النواب، ولغاية اللحظة لم تبت الأخيرة بالطلب، ولم يناقش بالمجلس”.يذكر أن انتخابات 2021 التشريعية التي جرت في العراق، هي انتخابات مبكرة، وجاءت على خلفية الاحتجاجات الكبيرة في تشرين 2019، عقب إسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة ونتائج الانتخابات الأخيرة، التي قادت إلى سيطرة الإطار التنسيقي على مقاليد الحكم، عقب انسحاب الصدر.  

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