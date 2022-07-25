نائب:حراك لمنح هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للمعارضة البرلمانية

نائب:حراك لمنح هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للمعارضة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري ، الاثنين، على اهمية تمكين المعارضة النيابية في الرقابة الإيجابية لأي جهة وتكتل لا تشترك في تشكيل الحكومة المقبلة، كاشفا عن حراك لمنح هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للمعارضة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “الرقابة تتحقق من خلال رئاسة اللجان النيابية، فضلا عن إعطاء بعض الهيئات المستقلة كنزاهة وديوان الرقابة المالية”.وأضاف أن “عددا من النواب المستقلين والحركات الناشئة ذاهبة باتجاه الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة”، مشيرا الى أن “جزء آخر من النواب المستقلين متجهين نحو المعارضة البناءة بشكلها الصحيح مع تمكين ادوات الرقابة داخل مجلس النواب”.ولفت المعموري الى أن “هناك حراك من المستقلين على أبعاد هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومنحها المعارضة النيابية”.

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