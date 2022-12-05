نائب:حراك نيابي بشأن إعادة سعر صرف الدولار

نائب:حراك نيابي بشأن إعادة سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد تحرك مجلس النواب نحو اعادة النظر بسعر صرف الدولار.وقالت حميد في حديث صحفي، إن “هنالك مناقشات وحوارات بين أعضاء مجلس النواب، واللجنة المالية تحديدا لاعادة النظر بسعر صرف الدولار، ونتصور انه سيتم الابقاء على سعر مناسب” .وتابعت أن “الارتفاع السريع ادى الى تدهور اقتصادي واضح، بسبب عدم دراسة السلبيات والايجابيات حيال الأمر، لذا فان هنالك ضرورة حقيقة لاعادة سعر صرف الدولار”.

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