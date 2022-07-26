نائب:حراك نيابي لإعادة سعر صرف الدولار لسابق عهده

نائب:حراك نيابي لإعادة سعر صرف الدولار لسابق عهده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك نيابي، يهدف الى إعادة سعر الدولار لسابق عهده.وقال الصالحي،في حديث صحفي، ان “الحراك البرلماني الهادف لإعادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، كما كان سابقاً مستمر، وهو لن يتوقف الا بعد تحقيق كامل أهدافه، من أجل رفع الحيف عن المواطن الفقير”.وأضاف، ان “اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، سيكون من اول مهام الحكومة العراقية الجديدة، فالحكومة الجديدة ستكون مع المواطن لا ضد المواطن، كما عملت حكومة مصطفى الكاظمي في الكثير من القرارات”.

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