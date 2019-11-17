نائب:حراك نيابي للمطالبة بإقالة الحكومة

نائب:حراك نيابي للمطالبة بإقالة الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاحد , عن توسع كبير للحراك النيابي المطالب بإقالة الحكومة, مؤكدة ان التصريحات بشان تغيير وزاري كبير لن ولم يرضي المتظاهرين ونواب الحراك الرافض للحكومة.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، إن “الحراك النيابي المستجيب لمطالب المتظاهرين باقالة الحكومة بدأ يتسع بشكل كبير النواب وعلى نطاق واسع من مختلف التوجهات السياسية داخل مجلس النواب”.واضافت ان “الحراك بدأ يضغط  بشكل كبير على رئاسة مجلس لادراج استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والى تقديم قوانين تستعجل باجراء انتخابات مبكرة”.واشارت نصيف إلى أن “تصريح المتحدث باسم الحكومة عن اجراء تغيير وزاري واسع في الحكومة قريبا لايعني اي شيء وسوف لن يرضي المتظاهرين وحتى نواب الحراك” .

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