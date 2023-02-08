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بالوثيقة..القضاء يشدد العقوبة على أصحاب المحتوى السيئ
الإطار:سنمرر قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات يعزز استمرار بقاء الإطار في الحكومة والبرلمان
نائب:حراك نيابي لمحاسبة وزير الخارجية الذي أساء للدبلوماسية العراقية
تحالف الفتح:لافائدة من تخفيض سعر صرف الدولار دون مراقبة أسواق الصرف
مصرف الرافدين يعلن بيع الدولار بسعر (132) ألف دينار في مطار بغداد الدولي
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الإطار:سنمرر قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات يعزز استمرار بقاء الإطار في الحكومة والبرلمان
تحالف الفتح:لافائدة من تخفيض سعر صرف الدولار دون مراقبة أسواق الصرف
مصرف الرافدين يعلن بيع الدولار بسعر (132) ألف دينار في مطار بغداد الدولي
حركة التغيير تدعو الحكومة إلى تفعيل مراقبة التزام الصيرفات بالسعر الجديد لصرف الدولار
السوداني:إعداد قانون النفط والغاز بـ”التنسيق” مع حكومة الإقليم
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- رياضية
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على خوض مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام إيران وتايلند
تقرير صحفي: فريق النصر السعودي قدم عرضاً للاعب بوسكيتس بقيمة 18 مليون يورو
منتخب الشباب العراقي يواصل تدريباته في بغداد
جوارديولا:اللاعب هالاند له قدرة على تطوير نفسه
تألق العراق في بطولة العرب الثالثة للتايكواندو
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
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- اذاعة INN