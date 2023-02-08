نائب:حراك نيابي لمحاسبة وزير الخارجية الذي أساء للدبلوماسية العراقية

نائب:حراك نيابي لمحاسبة وزير الخارجية الذي أساء للدبلوماسية العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، الاربعاء، عن تحرك برلماني من لجنة العلاقات الخارجية النيابية بشأن مخالفة البرتوكول الدبلوماسي من وزير الخارجية فؤاد حسين اثناء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فيما اكد ان روسيا تعاملت مع الموضوع وفق مبدأ حسن النية مع العراق.وقال الجبوري في حديث  صحفي، إن “ما حصل مع وزير الخارجية الروسي لو حصل مع أي وزير عراقي لشاهدنا مذكرات احتجاج واستنكار لكن روسيا تعاملت مع الامر بحسن نية وتغاضت عن الموضوع”.وتابع، ان “هنالك تحرك نيابي للجنة العلاقات الخارجية تجاه وزير الخارجية فؤاد حسين وايضا بقية النواب لن يصمتوا على هذه الخطأ من وزير الخارجية فؤاد حسين”، مشيرا الى ان “البرلمان يجب ان يعترض لايقاف استمرار هذه التصرفات مع هكذا زيارات”.وبشأن تصرف وزير الخارجية فؤاد حسين يبين الجبوري ان “هذا التصرف تم من خلال اتباع سياسة كتلة معينة او طائفة معينة ولا يمثل العراق بصورة عامة”، مبينا ان “زيارة روسيا الى العراق تمثل أهمية كبيرة للعراق في المجتمع الدولي العالمي وتعزيز فان الاشتراك في العديد من قطاعات العراق”.وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد ارسل احد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية لاستقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اثناء وصوله الى بغداد، وهذا ما اعتبرته الكثير من الأطراف هو تقليل من حجم زيارة الوزير الروسي الى العراق بضغوط من أمريكا. 

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