نائب:حراك نيابي لمساءلة الحلبوسي حول زيارته إلى تركيا

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير التجارة أمام البرلمان للاستجواب حول صفقات الفساد
حزب الدعوة: لايسمح لحكومة بغداد بالتعامل مع حكومة أربيل خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
مسرور:لن نحترم المحكمة الاتحادية ولا الحكومة الاتحادية!!
الكاظمي:العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي
نائب كردي للتيار الصدري وتحالف السيادة:حكومة البارزاني ستجعلكم ” أضحوكة ” أمام الشعب
-
- رياضية
- تحقيقات
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN