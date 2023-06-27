نائب:حزب الدعوة ما زال يدافع عن محافظ المثنى الفاسد

نائب:حزب الدعوة ما زال يدافع عن محافظ المثنى الفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، ان إجراءات البرلمان بخصوص فساد محافظ المثنى قد تم اجهاضها من قبل احد الأحزاب السياسية، لافتا الى ان بعض الأطراف المستفيدة من فساد المحافظ تسعى لضمان استمراره في السلطة. وقال خشان في حديث صحفي ، ان “هناك عددا من الأحزاب قد تورطت بدعم محافظ المثنى على الرغم من تورطه بالفساد في الكثير من الملفات إلا أن بعض الأطراف مازالت تسانده وتقف الى جانب عدم محاسبته لضمان استمراره بالمنصب”. وأضاف ان “حالات الفساد المثبتة ضد محافظ المثنى واضحة جدا، وكان من المقرر ان يتم اتخاذ اجراء من قبل مجلس النواب بحقه، الا انه تم اعتراض ذلك من قبل احد الأحزاب، خصوصا ان هناك بعض المستفيدين من فساد المحافظ”. وبين ان “هناك إجراءات سيتم اتخاذها من اجل الحد من حالات الفساد التي يقوم بها المحافظ، ليتم إيقافه وضمان عدم هدر المال العام واحباط عمليات السرقة لاموال المحافظة”.

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