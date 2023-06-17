نائب:حزب الـpkk وميليشيات الحشد وراء عدم استقرار سنجار

نائب:حزب الـpkk وميليشيات الحشد وراء عدم استقرار سنجار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن حزب بارزاني شيروان الدوبرداني، السبت، هناك مجموعة أسباب وراء عدم عودة نازحي قضاء سنجار إلى منازلهم.وقال الدوبرداني في حديث صحفي، إن “أغلبية النازحين المتبقين في المخيمات هم من أبناء قضاء سنجار وقسم منهم من جنوب وغرب الموصل بمحافظة نينوى، وذلك بسبب عدم تطبيق اتفاقية سنجار بين بغداد وأربيل وإخراج قوات الـ(بي كي كي) والميليشيات والفصائل من القضاء”.وأضاف، “فضلاً عن عدم الثقة بالحكومة وإهمال وزارة الهجرة والمهجرين في مسألة صرف مبالغ العودة لآلاف من العوائل لتشجيعهم على العودة ودعمهم لإعادة ترميم دورهم، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأمن والاستقرار وإيقاف القصف والهجمات المتكررة على القضاء”.وأوضح أن “المتواجدين في المخيمات حالياً هم من أبناء قضاء سنجار وبعض المناطق الأخرى التي تحت سيطرة الميليشيات والفصائل، أما نازحي صلاح الدين والأنبار فقد عاد أغلبهم إلى ديارهم التي كانت تحت سيطرة داعش”، مؤكداً أن “حكومة إقليم كردستان جاهزة لتطبيق اتفاقية سنجار وتسهيل عودة النازحين إلى أماكنهم”.

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