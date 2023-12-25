نائب:حزب بارزاني فقد نصف نفوذه في نينوى

نائب:حزب بارزاني فقد نصف نفوذه في نينوى
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب وعد القدو، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقدَ نصف نفوذه في ثاني اكبر محافظات العراق.وقال القدو في حديث صحفي، إن “نفوذ حزب البارزاني في نينوى جاء بطابع عسكري منذ 2003 وحتى 2014، وهي امتدت بالأساس في الساحل الايسر وسهل نينوى، لكن الاحداث التي تلت المرحلة وانعكاسات السيطرة الادارية التي جعلت نينوى أسيرة سيطرة هذا الحزب خلقت ردود فعل عكسية للأهالي من كل المكونات”.واضاف، أن “هناك رفضاً لهيمنة حزب البارزاني في نينوى وما تدعيه ماكنته الاعلامية من وجود كبير من كذب وافتراء، ولولا سيطرته العسكرية لمناطق ما خلف الساتر لما نال 4 مقاعد في مجلس نينوى”.واشار القدو الى، ان “نفوذ حزب البارزاني بدء ينحسر الى النصف وهو مؤشر ايجابي بان نينوى بدأت تتعافى من هيمنة هذا الحزب”، لافتا الى أن “الانتخابات المحلية خلقت معادلة سياسية جديدة ستدفع الى متغيرات مهمة في ثاني أكبر محافظات البلاد”.

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