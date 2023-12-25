نائب:حزب بارزاني فقد نصف نفوذه في نينوى

بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب وعد القدو، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقدَ نصف نفوذه في ثاني اكبر محافظات العراق.