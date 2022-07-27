نائب:حزب بارزاني لن يتنازل عن مرشحه لرئاسة الجمهورية

نائب:حزب بارزاني لن يتنازل عن مرشحه لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب والنائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية جياي تيمور، الأربعاء، إن الحزبين الكرديين لم يتفقا بعد على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية.وتابع تيمور، “ما زال هناك أمل أن يجتمع الحزبان الكرديان في اجتماع حاسم لتحديد شخصية تمثل الكرد وهو الأفضل بحسب اعتقادنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك أفضل من أن نذهب بمرشحين اثنين، وعلى البيت الكردي أن يتفق داخلياً بترشيح شخصية تشغل المنصب من دون إملاءات وتأثيرات القوى السياسية الأخرى”، وفقاً لصحيفة “الصباح”.وأضاف، أن “فرص مرشح الديمقراطي ما زالت قائمة وبقوة، ونطالب قوى الإطار التنسيقي بأن لا يضغطوا كثيراً على الكرد، وهناك عدة أيام وربما أسابيع أخرى لنتفق على مرشح واحد للمكون الكردي وباتفاق جميع القوى بضمنها القوى الكردية الرئيسة البارتي واليكتي”.

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