نائب:حزب تقدم لديه نية للانسحاب من العملية السياسية

نائب:حزب تقدم لديه نية للانسحاب من العملية السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوح عضو مجلس النواب عبد الرحيم جاسم، اليوم الأحد، الى وجود نية لحزب تقدم الانسحاب من العملية السياسية.وقال جاسم في حديث صحفي، إن “ذهاب حزب تقدم نحو الانسحاب من العملية السياسية سيخلق ازمة سياسية جديدة لا احد يرغب بها”.وأضاف، ان “ازمة رئاسة البرلمان لابد لها ان تجد طريقاً للحل، اذ ان التصعيد لن يخدم أي طرف”.وشدد على ضرورة “الحفاظ على الوضع الذي يعيشه العراق، وضمان عدم حدوث أزمة سياسية جديدة، اذ ان البلد يعيش في أفضل حالاته، ولا يمكن الذهاب نحو خلق أزمة سياسية تعيق المراحل التي وصل لها وضع العراق من الاستقرار”.وأشار الى “وجود تخوف من جميع الأطراف السياسية من ازمة سياسية جديدة في البلد”.

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