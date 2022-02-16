نائب:حسم اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بإتفاق التيار الصدري والإطار

نائب:حسم اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء بإتفاق التيار الصدري والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الأربعاء، شرطا لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الجديد لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال الصيهود في تصريح  صحفي، إن “مسألة ترشيح رئيس الجمهورية هو شأن كردي ولكن يجب ان تنطبق الشروط القانونية على الشخص الذي يتم ترشيحه كما يجب ان يتفق حزبي الاتحاد والديمقراطي لتتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسهولة”.وأضاف، أن “الشرط الأساسي الذي سيحسم مسألة اختيار رئيسي الوزراء والجمهورية هو اتفاق الإطار التنسيقي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، حيث ان جميع المسائل السياسية تزداد تعقيدا كلما بقي الانشقاق في البيت الشيعي”.

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