نائب:حسم الرئاسات الثلاث لا تخرج عن المدة الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب السابق محمد عنوز، السبت، أن الحراك السياسي الجاري داخل المكونات الرئيسية قبل المصادقة على نتائج الانتخابات سيشكل عاملا مساعدا في حسم اختيار الرئاسات الثلاث بسلاسة دون تكرار التأخير الذي شهدته الدورات السابقة.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “عودة قوى الإطار التنسيقي للالتئام بعد إعلان نتائج الانتخابات، لكونه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، واتفاق قواه السياسية على معايير موحدة ، ستسهل عملية اختيار رئيس الحكومة المقبل”.وأضاف أن “الحوارات المبكرة التي يجريها قادة الإطار التنسيقي مع المكونات السياسية الرئيسية ، قبل صدور المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية العليا ستكون دافعا لتلك المكونات للإسراع في حسم مرشحيها لرئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة”، مرجحا أن “تجري عملية انتخاب الرئاسات الثلاث بشكل سلس وفي إطار المدد الدستورية”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أجرى مؤخرا مباحثات مهمة وإيجابية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في أربيل بدعوة من الأخير.

