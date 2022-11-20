نائب:حسم رئاسة اللجان النيابية تحتاج الى توافق سياسي

نائب:حسم رئاسة اللجان النيابية تحتاج الى توافق سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاحد، عن عقد اجتماع برلماني – سياسي بشأن اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي.وقال عليوي، في حديث صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعًا مع رؤساء الكتل السياسية وطالبتها خلال الاجتماع بإعادة توزيع ممثليها في عضوية اللجان الدائمة وشغل المقاعد الشاغرة، لفك الزخم الحاصل في عضوية لجان معينة دون أخرى”.وبين انه “خلال اليومين المقبلين سيتم توزيع نواب الكتل على اللجان البرلمانية المختلفة، وبعد ذلك سيكون هناك توجه من أجل حسم انتخاب رئيس ونائب الرئيس والمقرر لكل لجنة برلمانية، وهذا الامر يحتاج الى توافق واتفاق سياسي”.

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