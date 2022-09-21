نائب:حسم مناصب رئيسي الجمهورية والوزراء والنائب الأول للبرلمان في الجلسة المقبلة

نائب:حسم مناصب رئيسي الجمهورية والوزراء والنائب الأول للبرلمان في الجلسة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الصيهود، اليوم الاربعاء، ان المناصب المؤجلة المتبقية سوف تمرر بسلة واحدة بعد لقاء الوفد الثلاثي بالصدر.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “جلسة مجلس النواب تحدد بعد لقاء الوفد الثلاثي بالصدر”، مبينا ان على الاغلب سيتم تمرير مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنائب لرئيس مجلس النواب بسلة واحدة ولغرض تشكيل الحكومة”.واشار الى ان “الجلسة الاولى حالما تنعقد سيكون هنالك تمرير لكل المناصب”.

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