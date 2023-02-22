نائب:حسم مناقشة موازنة 2023 في منتصف شهر رمضان المقبل

نائب:حسم مناقشة موازنة 2023 في منتصف شهر رمضان المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة المالية النيابية فيصل النائلي، الأربعاء، أن مجلس النواب بحاجة إلى 45 يوماً للمراجعة والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 قبل إعادتها إلى الحكومة لإقرارها.وقال النائلي في حديث صحفي، “نحن في اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب نحتاج إلى 45 يوما كحد أقصى لقراءة ومناقشة وإجراء تعديل على بعض المواد والفقرات التي بحاجة إلى تعديل في قانون الموازنة”.وبين أن “جميع الملفات وسعر صرف الدولار في قانون الموازنة العامة قد حسمت، والحكومة ستقوم بإرسال قانون الموازنة  إلى مجلس النواب في بداية الشهر المقبل”.واضاف “الحكومة جادة بحل وحسم جميع نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قبل إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان”.

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