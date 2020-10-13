نائب:حسم موضوع الدوائر الانتخابية في الأسبوع المقبل

نائب:حسم موضوع الدوائر الانتخابية في الأسبوع المقبل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت النائب منار عبد المطلب، الثلاثاء حسم فقرة الدوائر المتعددة من قبل مجلس النواب الاسبوع الجاري.وقال عبد المطلب في تصريح صحفي،ان” الخلافات بين الكتل السياسية حول فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد مستمرة حتى اللحظة في ظل تباين الاراء والروى بين ممثلي نواب المحافظات والية توزيع الدوائر بين الاقضية والواحي”.واضافت عبد المنار،انها” تستبعد حسم فقرة الدوائر المتعددة من قبل مجلس النواب الاسبوع الجاري بسبب الخلافات المستمرة مشيرا الى ان التاخر في حسم سيكون له تاثير في موعد اجراء الانتخابات المبكرة المزمع اجراءها في حزيران 2021 لان هناك الكثير من الاشكالات لم تحسم بعد وهي اكثر تعقيدا من فقرة الدوائر المتعددة”.ويسعى مجلس النواب منذ اسبوعين حسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديدة بسبب خلافات بين الكتل السياسية رغم تصويته على اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر في المحافظات”.

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