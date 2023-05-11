نائب:حصة الإقليم في الموازنة أكبر من حصة المحافظات الجنوبية مجتمعة

نائب:حصة الإقليم في الموازنة أكبر من حصة المحافظات الجنوبية مجتمعة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن محافظة البصرة علي المشكور، حجم الاموال المخصصة من الحكومة الاتحادية الى البصرة، والبالغة 1.5 تريليون دينار، في موازنة 2023، معتبرا ان هذا يعني اطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة المحلية وايقاف المشاريع لسنوات.وقال المشكور في حديث صحفي، ان “البصرة والمحافظات الجنوبية والوسط خصصت لها خمسة ترليونات، واقليم كردستان خصص له 22 ترليون بينما البصرة التي تعطي وحدها 90 % من تخصيصات الموازنة منح لها ترليون ونصف فقط وبتالي كيف نسدد ديون البصرة التي تبلغ ثلاث ترليونات و800 مليار دينار”.واضاف ان “هذا يعني ان مشاريع المحافظة المستمرة ستتوقف يضاف الى ذلك فان المحافظة لن تشهد اي مشروع جديد على مدى السنوات المقبلة، ما سيولد كارثة خدمية بالمحافظة وهو يعني اطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة المحلية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *