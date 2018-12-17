نائب:حقيبتي الدفاع والداخلية ستبقى بوكالة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع النائب جاسم البخاتي، الاثنين (17 كانون الأول 2018)، تمرير ما لا يزيد من 5 وزارات فيما تبقى من وزارات حكومة عادل عبد المهدي بجلسة الثلاثاء.وقال البخاتي في تصريح صحفي، إن “جلسة يوم غد الثلاثاء ستشهد تمرير 4-5 وزارات”، مبيناً أن “وزارات الداخلية والدفاع والعدل، يمكن أن تؤجل الى اشعار اخر لحين اتفاق الكتل السياسية على المرشحين”.وكان المتحدث باسم كتلة دولة القانون النائب بهاء الدين النوري، قد توقع بدوره اكمال الكابينة الوزارية بما فيها الوزارات الثمانية المتبقية قبل حلول رأس السنة المقبلة فيما كشف عن اتفاق سياسي يخص هذا الملف.