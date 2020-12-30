نائب:حكومة الإقليم تمنح رواتب شهرية “خيالية” لجماعات كردية معارضة غير عراقية

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إيران تتهم شركة G4S البريطانية في اغتيال سليماني والمهندس!
نائب:حكومة الكاظمي استهدفت الشعب في موازنتها الفاسدة
الأحزاب الكردية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد العرب والتركمان في كركوك!
النزاهة النيابية:المواد المتعلقة في حصة الإقليم بموازنة 2021 “مفخخة”
نائب كردي:الاستثمار في الإقليم تحت سيطرة حزبي بارزاني وطالباني
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نائب:حكومة الكاظمي استهدفت الشعب في موازنتها الفاسدة
النزاهة النيابية:المواد المتعلقة في حصة الإقليم بموازنة 2021 “مفخخة”
نائب كردي:الاستثمار في الإقليم تحت سيطرة حزبي بارزاني وطالباني
أردكانيان:بلادي ستشتري لقاح كورونا من الأموال الموجودة في العراق!
ائتلاف المالكي:أمتناع حكومة الإقليم عن تسليم إيراداتها إلى بغداد سيحرمها من إرسال أي مبالغ لها
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انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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