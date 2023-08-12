نائب:حكومة الإقليم فاقدة للشرعية ولايجوز منحها أي تخصيصات مالية

نائب:حكومة الإقليم فاقدة للشرعية ولايجوز منحها أي تخصيصات مالية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية دريد جميل ،اليوم، ان حكومة الاقليم فاقد للشرعية على أي أساس يمنحها السوداني الأموال ، جاء ذلك في تغريدة له ،وأضاف ،خلاف ذلك سنذهب للمحكمة الاتحادية ونطعن بقرارات السوداني المخالفة للدستور والقانون.

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