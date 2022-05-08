نائب:حكومة الإقليم لاتحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعفها

نائب:حكومة الإقليم لاتحترم الحكومة الاتحادية بسبب ضعفها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الاحد , ان تهرب حكومة الإقليم من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشان نفط الإقليم وتماطلها مع مفاوضات وزارة النفط الاتحادية يأتي من منطلق شعورها بضعف أداء حكومة الكاظمي, مبينا أنه لوكانت هناك حكومة قوية وصاحبة قرار لـ”انصاعت” حكومة الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية .وقال الشمري في تصريح صحفي , ان ” تصريح وزير النفط احسان عبد الجبار بشأن عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة الإقليم حول تطبيق قرار المحكمة الاتحادية يأتي من منطلق شعور حكومة الإقليم بضعف أداء حكومة الكاظمي وكذلك تواطؤ الكاظمي لاجل تحقيق طموحة بولاية ثانية على حساب مقدرات الشعب العراقي ” .وأضاف ان ” حكومة الإقليم مازالت تتعامل مع حكومة المركز وكانها دولة بحد ذاتها ” , مشيرا الى أن “المفاوضات الطويلة التي أجرتها وزارة النفط لو كانت مع دولة خارجية لتوصلت الى اتفاق ” .وأشار الشمري الى ان ” قرارات حكومة الإقليم يتفرد بها الحزب الديمقراطي ولايسمح او يستمع الى المواقف الإيجابية للاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الكردية بشان قضية نفط الإقليم مع المركز ” .وكان وزير النفط احسان عبد الجبار، أن كثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تؤدِّ الى نتيجة.

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