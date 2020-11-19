نائب:حكومة الإقليم لا تؤمن بقانون الموازنة وإيرادات بيع النفط والمنافذ موزعة بين حزبي بارزاني وطالباني

نائب:حكومة الإقليم لا تؤمن بقانون الموازنة وإيرادات بيع النفط والمنافذ موزعة بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، الخميس، عن وجود اتفاقية بين تركيا وأربيل مدتها 50 عاماً لبيع النفط بدون علم بغداد.وقال عبدالله في مقابلة متلفزة ، إن “حكومة اقليم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا يوجد هناك شفافية لعدم وجود حسابات ختامية”.وأضاف، أن “حقول النفط والمنافذ في اقليم كردستان مقسمة بين الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني وهناك تهريب على صعيد النفط وعبر المنافذ غير الرسمية”.وكشف عبدالله أن “هناك اتفاقية بين أربيل وتركيا مدتها 50 عاماً لبيع نفط الاقليم الى تركيا وقاموا بوضع انبوب للنفط، دون ان تمر الاتفاقية عبر برلمان كردستان او حتى ان تعلم بها الحكومة الاتحادية في بغداد”.وكان الرئیس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاھور شیخ جنكي حمل، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020، وفد حكومة الاقلیم المفاوض مسؤولیة عدم ادراج رواتب موظفي كردستان ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي.وقال شیخ جنكي في بیان، انه “خلال زيارتنا الاخیرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئیسي الجمھورية والوزراء وبعض قادة الكتل السیاسیة ان وفد حكومة الاقلیم المفاوض يتحمل مسؤولیة عدم ادراج رواتب موظفي اقلیم كردستان ضمن مشروع قانون العجز المالي، ھذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخیارات الجیدة المقدمة من الكتل السیاسیة”.واضاف ان “الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعیل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقلیم للتفاوض بشانھا”.واشار الى ان “حكومة الاقلیم ملزمة بالتصرف على قدر من المسوولیة والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد ان زيارتنا الى من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقلیم وعدم تھمیش الحقوق الدستورية لشعبنا الكردي”، مؤكدا “بغداد كانت مثمرة بشكل كبیر للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا”.واستأنف: “عقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابیا واخويا مع دولة الرئیس مصطفى الكاظمي، و اكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكردستاني رھینة و ضحیة لغرور أي جھة”.وختم البیان ان “رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقلیم، الا انه اكد انه خلال ھذين الاسبوعین سیبذل الجھود الحثیثة في سبیل ارسال المستحقات المالیة لموظفي اقلیم كردستان”.

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