نائب:حكومة الإقليم لا تلتزم لا بقوانين الموازنات ولا بقرارات المحكمة الاتحادية والسوداني يخنع لها

نائب:حكومة الإقليم لا تلتزم لا بقوانين الموازنات ولا بقرارات المحكمة الاتحادية والسوداني يخنع لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن العصائب، رفيق هاشم، اليوم السبت، ان اقليم كردستان يواصل ضرب قرارات الحكومة الاتحادية وعدم الالتزام بها.وقال هاشم في حديث صحفي، إن ” حكومة إقليم كردستان ما تزال غير ملتزمة في عدة ملفات مهمة وحساسة ترتبط ارتباطاً وثيقا باقتصاد وأمّن وسياسة العراق”.وأضاف، ان “اقليم كردستان غير ملتزم لغاية الان بالملف النفطي، وفوضى المنافذ الحدودية غيّر الشرعية”.واشار هاشم إلى ان ” حكومة البارزاني تدعم المجاميع الارهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم”.وتابع كما الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب في مصارف الحكومة الاتحادية ولم يلتزم بكل قوانين الموازنات بشأن تسليم الاتحادية 50% من إيراداته غير النفطية و450 الف يرميل نفط يوميا كذلك إلى بغداد ورغم كل ذلك السوداني يخنع لمطالبهم وكأنه موظف صغير لديهم على حساب البلد وشعبه .

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