آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:حكومة الإقليم لا تلتزم لا بقوانين الموازنات ولا بقرارات المحكمة الاتحادية والسوداني يخنع لها
دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!
حزب بارزاني:السوداني خنع لمطالبنا
اليوم ..ارتفاع أسعار صرف الدولار= 148750 ديناراً
أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر آذار الماضي
-
- عربية ودولية
الكونغرس يرفض وقف إطلاق النار الفوري في غزة
واشنطن تعلن رفضها لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
الأمم المتحدة:منذ ستة أشهر ونحن ننادي إسرائيل بوقف الحرب على غزة ولكنها “لاتسمع”
إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل
صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:حكومة الإقليم لا تلتزم لا بقوانين الموازنات ولا بقرارات المحكمة الاتحادية والسوداني يخنع لها
حزب بارزاني:السوداني خنع لمطالبنا
اليوم ..ارتفاع أسعار صرف الدولار= 148750 ديناراً
أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شهر آذار الماضي
إيران تثمن دور السوداني في نمو التجارة الإيرانية تجاه العراق بنسبة 30% لعام 2023
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!
إيران تثمن دور السوداني في نمو التجارة الإيرانية تجاه العراق بنسبة 30% لعام 2023
النزاهة:إلقاء القبض على مدير مصرف التنمية في ميسان لإختلاسه أكثر من (6) مليارات دينار
النزاهة النيابية:المصرف العراقي للتجارة خسر (215) مليون دولار بسبب فساد إدارة البنك
بالفديو ..المدعو (أبو فدك) يؤكد من طهران أن الحشد الشعبي إيراني وأوامره من خامئني حصراً
-
- اذاعة INN