نائب:حكومة الإقليم مستمرة في تهريب النفط بمعدل (450) ألف برميل يومياً بعلم السوداني

نائب:حكومة الإقليم مستمرة في تهريب النفط بمعدل (450) ألف برميل يومياً بعلم السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، اليوم الأربعاء، أن إقليم كردستان يشهد تهريب 450 الف برميل نفط يوميًا وبعلم رئيس الوزراء محمد السوداني .وقال الحيدري، في حديث صحفي، إن “الإقليم لم يبدي أي مرونة او جدية بشأن قانون النفط والغاز او قانون الموازنة”، مبينًا أن ” الإقليم  يريد ان تبقى الأمور عشوائية وليس تحت مظلة القانون”.وأضاف إنه “يوميًا يتم تهريب 450 الف برميل نفط من الإقليم وعدم تسليم الإيرادات الى خزينة الدولة”.وتابع الحيدري أن “لم تكن هناك جدية في حسم قانون النفط والغاز سيرحل لأكثر من دورة قادمة”.وأكد ان الإشكالية في الحكومة الاتحادية  دائما تجامل حكومة الإقليم على حساب العراق همها الوحيد بقائها على كرسي الحكم  وليس غير ذلك.

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