نائب:حكومة البارزاني لا تحترم التزاماتها تجاه بغداد
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب ياسين العامري، اليوم السبت، حكومة الإقليم مسؤولية المماطلة في التزاماتها تجاه بغداد، مؤكدًا أن المواطنين الكرد هم ضحايا سياسات الأحزاب الكردية الفاشلة.وقال العامري في تصريح صحفي ، أن “حكومة أربيل دائمًا ما تختلق الأعذار وتماطل في الالتزامات تجاه الحكومة الاتحادية”، مضيفًا أن “الإقليم يسعى دائمًا إلى تعميق الخلافات مع بغداد نتيجة لسياسات أحزابه الحاكمة”.وأكد أن “الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل لم يُثمر عن نتائج ملحوظة بسبب عرقلة حكومة أربيل ومماطلتها”, مشيرا الى أن “المواطن الكردي يعاني من أزمات كبيرة، منها أزمة الرواتب التي لم تُعالج رغم المرونة التي أبدتها بغداد للوفد الكردي، إلا أن الأحزاب الكردية زادت من تفاقم الأزمة بسبب إدارتها وسياساتها الفاشلة”.

