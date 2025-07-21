نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بأي إتفاق مع بغداد بشأن حل أزمة رواتب الإقليم

نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بأي إتفاق مع بغداد بشأن حل أزمة رواتب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الاثنين، أن إقليم كردستان لم يلتزم بالاتفاق السابق مع الحكومة الاتحادية بخصوص استئناف تصدير النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “الإقليم يستفيد من الوضع الحالي، حيث لا تدخل الإيرادات النفطية في خزينة الدولة، ولا تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية أو الجهات الرسمية، بل تذهب إلى جهات وأسر مستفيدة داخل الإقليم”، مشيراً إلى أن “عمليات التصدير متوقفة حالياً تحت نظر الحكومة الاتحادية، بينما يستمر الإقليم بتصدير نحو 250 ألف برميل يومياً خارج إرادة الدولة”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية أيضاً تفتقر إلى الشفافية، إذ تُقدّر مجمل الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم بنحو تسعة تريليونات دينار سنوياً، إلا أن حكومة الإقليم لم تسلّم هذه الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، ما يُعد خرقاً واضحاً للقانون”.وأوضح الكاظمي أن “المحادثات الجارية حالياً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تُفضِ إلى نتائج مرضية للطرفين، وهو ما يُبقي حالة الغموض قائمة بشأن ملف تصدير النفط والإيرادات العامة”.

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