نائب:حكومة الزرفي ستمر

نائب:حكومة الزرفي ستمر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – حدد النائب عن كتلة “الحكمة” النيابية، أسعد المرشدي، الخميس (02 نيسان 2020)، ما اسماها بـ “الدوافع” التي من شأنها أن تساهم بتعجيل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما أكد أن آلية اختيار وزراء الحكومة المقبلة كانت بالتفاهم والتعاون بين مكتب الزرفي والكتل السياسية.وقال المرشدي في تصريح صحفي، إن “هناك دوافع عديدة ستعجّل بتمرير حكومة الزرفي في حال عرضها في البرلمان، وفي مقدمتها وباء كورنا، والأزمة الاقتصادية، والأمنية”، مشيراً الى أن “الكابينة الوزارية الجديدة تعتمد على الكفاءات والمستقلين”.وأضاف، أن “رئيس الحكومة المكلف وفريقه الخاص مستمر في مفاوضاته مع الكتل والقوى السياسية”، متوقعاً “حسم الكابينة الوزارية خلال الأسبوع المقبل”.ورأى المرشدي، أنه “حتى لو كان المرشحون مقربين من الكتل السياسية فإن المهم هو النزاهة والكفاءة بغض النظر عن الاستقلالية” مستبعداً “توزير أي وزير من وزراء حكومة عادل عبد المهدي في حكومة الزرفي”.ولفت إلى أن “آلية اختيار الوزراء كانت بالتعاون والتفاهم بين مكتب الزرفي والكتل السياسية والمكونات المختلفة”.

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