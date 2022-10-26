نائب:حكومة السوداني ستكون نتيجتها الفشل

نائب:حكومة السوداني ستكون نتيجتها الفشل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم النائب باسم خشان ،اليوم الاربعاء، تشكيلة حكومة السوداني التي جاءت على غرار الحكومات السابقة المبنية على المحاصصة، وأكد في تغريدته ، ان النتيجة ستكون فاشلة . 

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