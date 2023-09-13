نائب:حكومة السوداني ضعيفة ومفاوضاتها “خجولة جداً” بشأن الملف المائي مع إيران وتركيا

نائب:حكومة السوداني ضعيفة ومفاوضاتها “خجولة جداً” بشأن الملف المائي مع إيران وتركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب علاء الحيدري، اليوم الأربعاء، ما وصفه بـ”التفاوض الخجول والضعيف” للحكومة العراقية مع الجانب التركي  والإيراني فيما يتعلق بملف المياه.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب استضاف في جلسة أمس وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل لمناقشة ملف شح المياه والمشكلة الحقيقية بين تركيا والعراق”، مبيناً أن “هذا الملف أصبح هاجساً ومخيفاً لكل مواطن عراقي وخصوصا في مناطق الوسط والجنوب”.واشار الى انه “في السنوات الاخيرة بدأ الجفاف في الكثير من المناطق العراقية بالتحديد في الجنوب، وخصوصا الاهوار، بسبب قلة التخصيصات الاطلاقات المائية من قبل تركيا بحجج واهية”. ولفت الحيدري الى “وجود اتفاقيات سابقة بين العراق وتركيا منها اتفاقية عام 1946 وتسمى اتفاقية الصداقة، اضافة الى اتفاقية عام 1987 حول تنظيم اطلاق الحصة المائية من تركيا الى العراق”.وتابع “للأسف الشديد تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وكذلك إيران ونقولها وبصراحة وبعيدة عن اي تجرد ان هنالك تفاوضاً خجولاً من قبل الحكومة العراقية وبالتحديد وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية مع الجانب التركي والإيراني”.واوضح الحيدري أن “العراق يحتاج إلى مفاوض قوي وشجاع مع الجانب التركي والإيراني لنيل استحقاقات المياه وزيادة الاطلاقات المائية من قبل الجانب التركي  والإيراني باتجاه العراق، وفي حالة عدم تحقيق استحقاقات العراق، فإن هناك إجماع برلماني بإعفاء الوزراء المعنيين المسؤولين عن ملف المياه مع الجانب التركي والإيراني “.

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