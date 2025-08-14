نائب:حكومة السوداني غير مهتمة بحياة المواطنين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، أحمد صلال، الخميس، الحكومة إلى الإسراع في إنهاء ملف مقترح تعديل قانون سلم الرواتب وإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه، تمهيداً لتضمينه ضمن موازنة العام المقبل.وقال صلال في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون سلم الرواتب يعد من أهم القوانين التي تمس حياة شريحة واسعة من المجتمع العراقي، وهي شريحة الموظفين، ويسعى لتحقيق العدالة والمساواة بينهم وإنهاء الفوارق الكبيرة”.وأضاف أن “اللجنة الخاصة بتعديل القانون أنهت مهمتها، وما زال القانون أمام مجلس الوزراء لإكمال الإجراءات، لذا ندعو الحكومة إلى إنجازه وإرساله للبرلمان لغرض التصويت وإدراجه ضمن موازنة السنة المقبلة”.يذكر أن عضو البرلمان هادي السلامي كان قد حمل الحكومة مسؤولية سحب قانون سلم الرواتب، مجدداً مطالبته بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه.

