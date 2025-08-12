نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في منظمة بدر الإيرانية النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أداء الحكومة الحالية، واصفًا إياها بالفاشلة في إدارة الدولة.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الإنجازات التي تعلن عنها الحكومة حالياً ليست إلا تحركات إعلامية ودعاية انتخابية”، مستبعدًا أن يستمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ مشاريعه في حال حصوله على ولاية ثانية.وأضاف الموسوي أن “الحكومة تعاني من ضعف في الأداء وعدم قدرة حقيقية على تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الشعب العراقي”.وأشار إلى أن “الأزمات الاقتصادية والخدمية المتراكمة ما تزال تؤثر سلباً على حياة المواطنين، مما يزيد من حدة الاستياء الشعبي تجاه السلطة التنفيذية”.وأكد النائب على ضرورة مراجعة السياسات الحكومية واتخاذ خطوات عملية لإصلاح الوضع، مشددًا على أهمية الشفافية والمحاسبة لضمان تحسين أداء المؤسسات الحكومية.ويتعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لانتقادات متزايدة على خلفية ما يُوصف بسوء إدارة الملفات، وسط مطالبات باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات المتفاقمة في البلاد.

