نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ثائر مخيف، اليوم الأحد، أن الحكومة الحالية أخفقت في إدارة عدد من الملفات الخدمية المهمة، ما انعكس سلباً على شعبيتها وتسبب في تراجع فرصها بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وقال مخيف في تصريح  صحفي، إن “أداء الحكومة لم يكن بمستوى التحديات الراهنة، لا سيما في ملفات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل أزمتي المياه والكهرباء”، مشيراً إلى أن “هذا الإخفاق ألحق أضراراً كبيرة بالمواطنين وأسهم في تفاقم معاناتهم اليومية، ما عزز من حالة الاستياء الشعبي تجاه الأداء الحكومي”.وأضاف أن “ضعف الأداء الحكومي في هذه الملفات بات أمراً لا يمكن التغاضي عنه، وقد ساهم بشكل مباشر في تراجع القبول الشعبي للحكومة، ما ينعكس سلباً على فرصها في الانتخابات المقبلة.”وفي استطلاع لعهد “تشاثام هاوس” البريطاني: شعبية السوداني تراجعت نتيجة أزمتي المياه والكهرباء حيث انخفضت نسبة الرضا عنه إلى 64% والموافقة على أدائه إلى أقل من 60% وكشف استطلاع لمعهد “تشاثام هاوس” البريطاني عن تراجع لافت في شعبية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث انخفضت نسبة الرضا عن أدائه إلى 64%، نتيجة فشله في إدارة أزمتي المياه والكهرباء، اللتين فاقمتا غضب الشارع العراقي.

